中国商务部建立协调机制听取外资企业反映困难问题

中国商务部部长王文涛在访问西班牙时说，商务部建立了外资企业圆桌会议和协调机制，听取外资企业反映困难问题和意见建议，并会同相关部门和地方共同推动解决。

中国商务部在官网公布，商务部部长王文涛星期一（6月3日）在西班牙首都马德里，与西班牙经济、贸易和企业大臣奎尔波（Carlos Cuerpo）共同会见西工商界代表时说，中国政府致力于打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，鼓励国内外企业公平竞争、合作发展。

王文涛也说，西班牙企业在华遇到困难和问题，欢迎通过上述机制反映，商务部将积极协调解决。

王文涛也与奎尔波共同主持召开中国—西班牙经济工业合作混委会会议。

中国商务部介绍，双方就推动中西经贸关系高质量发展，以及共同关心的欧盟对中国电动汽车反补贴调查、便利两国人员往来、政府采购、农食产品市场准入等议题深入交换意见。

王文涛在会议上说，欧方以产能过剩为由，对中国电动汽车实施反补贴调查，是典型的保护主义。所谓的“产能过剩”，过剩的不是产能，而是焦虑；所谓的“市场扭曲”，扭曲的不是市场，而是心态。希望欧方与中国相向而行，通过对话沟通解决彼此关切。

王文涛也在同一天与西班牙工业和旅游大臣埃雷乌（Jordi Hereu）会面时说，希望西班牙推动欧盟从维护全球共同应对气候变化的努力，以及中欧全面战略伙伴关系的大局出发，支持和鼓励新能源行业深化合作并创造公平、非歧视、可预期的发展环境。