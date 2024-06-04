壹传媒创办人黎智英身体不适 案件暂停审讯

香港壹传媒创办人黎智英被控违反《香港国安法》案件进入第87天审讯，但由于他身体不适，法官暂时决定押后至星期二（6月4日）续审。

综合《星岛日报》、香港01和Now新闻报道，在星期一（3日）举行的庭审中，控方原本计划继续播放黎智英涉案视频，但代表黎智英的资深大律师彭耀鸿称，黎智英星期天（2日）突然身体不适，可见他在颤抖。

彭耀鸿说，黎智英获医生处方止痛药后身体依然不适，希望申请缺席审讯，但允许控方继续播放片段。

法官杜丽冰建议安排黎智英入院再作进一步检查，并认为不应该在黎智英缺席的情况下继续审讯，因此暂时决定将案件押后至星期二早上续审。

报道称，黎智英被惩教人员押走时能自行步入囚室，无需他人搀扶，也有向旁听席挥手。

在最近几天的审讯中，控方在庭上播放多段黎智英与前香港总督彭定康等人的视频对话，以证明黎智英在2019年香港反修例风波爆发后，要求西方人士及政府支持这场运动，并制裁香港和中国政府。

黎智英与另外六名《苹果日报》及壹传媒高层，在2020年涉嫌违反《香港国安法》被捕。该案件从去年12月18日开审，是香港首宗涉及勾结外国势力罪的审讯。黎智英在1月2日的审讯中，对被控的三项罪名均不认罪。

在另一起涉及香港民运人士李宇轩等人的案件中，黎智英也被控串谋勾结外国势力罪。2019年反修例风波爆发期间，李宇轩与陈梓华以“重光团队”名义在海外报章刊登广告，并主张外国制裁中国和香港，而黎智英被指是团队主脑，曾为团队垫付广告费。