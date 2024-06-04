中国85后落马副局长被曝伪造学历

中国四川一名落马85后副局长据报专科毕业经过几次失败的公务员考试后，通过伪造本科毕业证书以人才引进方式进入公务员系统。

据四川省纪委监委网站星期一（6月3日）刊文披露，已落马的是85后四川省雅安市宝兴县住建局原副局长沈雷。

公开资料显示，今年39岁的沈雷曾任宝兴县原城乡规划建设和住房保障局建筑工程质量安全监督站站长、县财政投资评审中心主任，灵关镇副镇长，县住房和城乡建设局党组成员、副局长。

沈雷2009年大学专科毕业后，在雅安市一家房地产公司从事行政工作。由于自身学历限制，沈雷多次参加公招考试，但都未能如愿到政府部门工作。

雅安市宝兴县2013年公开考核招聘综合类事业单位紧缺专业技术人员，需符合学历学位等要求，且不要求进行笔试。沈雷当时伪造了土木工程专业的全日制本科毕业证书、工学学士学位证书，通过人才引进，成功被分配至宝兴县建筑工程质量安全监督站工作。

四川省纪委监委称，入职不到一个月，沈雷便开始肆无忌惮地收受“红包”。经查，沈雷仅借安全文明施工打分收受的“感谢费”，达近40万元（人民币，下同，约7.63万新元）。

在六年间，沈雷利用职务之便为他人在项目创建、项目安全文明施工评分、项目监督检查等方面谋取利益，先后57次收受财物共计102.42万元。

沈雷去年4月被查，2个月后被双开（开除中共党籍和公职）。去年10月，他因犯受贿罪，被依法判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30万元。