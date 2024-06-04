美27家国防承包商访台 拟与台政府高层会面

美国27家国防承包商组成的代表团已抵达台湾，预计将与台湾总统赖清德等政府高层会面。

综合台湾东森新闻和《中国时报》报道，美国这批代表团已在星期一（6月3日）飞抵台湾，他们将在星期四（6月6日）出席“台美国防产业论坛”，就无人机、军工产业等议题与台湾产官学研交换意见。

现有公开消息显示，前美国太平洋陆战队司令鲁德将在台湾出席论坛开幕式，台湾前国防部副部长、立委陈永康将发表专题演讲。

今年访台的美国国防承包商共有27家，比去年的25家更多，其中包括洛克希德·马丁、雷神、诺格等军工企业。代表团除了在台湾出席台美国防产业论坛，也将参访台湾中山科学院、汉翔航空工业等台湾军工机构，并在美台商会的安排下拜会赖清德、萧美琴等台湾政府高层。

近年来台美国防军事合作往来密切，美国联邦众议院拨款委员会于当地时间星期一公布的一份新闻稿说，美国众议院星期二将讨论一项预算法案，包括向台湾提供价值5亿美元（6.73亿新元）的外国军事融资，以及最高20亿美元的贷款和贷款担保，协助台湾强化在台海的军事威慑力。

新闻稿还说，委员会也将讨论拨款210亿美元增进美国在印太地区的国家安全利益以及反制在该区域开展的恶意活动；拨款4亿美元资助“对抗中国大陆影响基金”。