中国多家银行招聘催收人才 应对不良贷款率上升

中国多家银行计划招聘催收人才，以应对不良贷款率和逾期贷款率上升。

综合澎湃新闻和每日财经新闻报道，三湘银行5月31日发公告宣布，为更好地实现战略发展目标，根据业务发展需要，引入高级催收管理人才、高级电催人才等七个岗位人才。

公告显示，该银行正寻找具有五年以上催收管理或工作经验的高级催收管理人才和高级电催人才，不仅要求具备丰富的催收技巧，还能够独立主导催收技巧培训及催收任务指标的达成。

该行要求应聘人具备大学本科及以上学历，法律、金融专业背景。

报道称，三湘银行此举背后，是该行去年不良贷款率和逾期贷款率的显著上升，及贷款减值损失的大幅增加。

三湘银行财报显示，该行2023年不良贷款率为1.75%，较2022年末上涨0.22个百分点；拨备覆盖率154.08%，较2022年末下降15.45个百分点；逾期贷款余额为13.41亿元（人民币，下同，2.56亿新元），较上年增加5.2亿元，逾期贷款率为3.61%，同比上升1.16个百分点。

除了三湘银行，光大银行星期一（6月3日）也发公告，计划招聘三位零售与财富管理部客户营运中心-专属运营团队电话催收岗人才，负责对分配的贷后账户进行管理，对违约客户及时进行电话告知；登记客户和还款信息等。

光大银行今年3月发布财报显示，该行不良贷款率与上年末持平，但不良贷款余额有所上升，较上年末小幅增加28.02亿元至474.76亿元。

其中，房地产行业的不良贷款余额同比增加18.81亿元，占比从2022年末的15.56%升至18.6%；拨备覆盖率较上年末下降6.66个百分点至181.27%。

此外，微众银行5月29日也宣布，拟招聘业务运营支持岗（委外运营）人才，负责委外催收机构日常业绩指标及过程指标监控，为机构督导提供现场运营数据支持等。