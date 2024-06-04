香港发起大规模好客之道运动 提倡以礼待客

香港特区政府在全港范围发起大规模“好客之道运动”，倡导社会各阶层以礼待客。

据香港政府新闻网报道，香港文化体育及旅游局长杨润雄星期一（6月3日）宣布启动“好客之道”运动，覆盖全港18区，包括学校、大小商户及各行业等。

这是香港政府针对旅客所发起的一次大规模礼貌运动，推广单位包括香港文化体育及旅游局、教育局、民政及青年事务局、香港电台、政府新闻处，香港旅游发展局、旅游及相关业界代表、教育界代表以及地区代表。

杨润雄在运动启动仪式上致辞说，过去曾在媒体看到一些旅客受到不礼貌对待的个案，这一小撮害群之马破坏香港形象，希望通过此次运动，鼓励和推动社会各个阶层一齐积极参与，“我有信心，香港人本身基因是好客，再多点运用出来，大家互相提点，我们会做得更好”。

杨润雄说，香港需要弘扬热情好客的精神，不断提升服务质量，才能把香港“最佳旅游目的地”的金字招牌擦得更加光亮。

港府宣布，香港旅游义工计划招募市民在旅客咨询中心分享旅游主题的知识和建议，旅发局将推出一套新宣传片，鼓励大众“行多一步，好客之道”。

港府相关机构也将为业界制作培训短片，并嘉奖优质旅游服务计划，鼓励业界以好客之道的精神待客。

香港与中国大陆去年2月初全面通关后，赴港旅游的大陆民众人数大增，但大陆游客控诉在香港遭受歧视的案例也持续出现。

一名大陆女网红去年2月在抖音上载一条视频，指有粉丝向她抱怨“在香港说普通话，白眼差点没被翻死”，于是她在香港酒店、餐厅和鞋店等场所实测用普通话与职员沟通，也遭遇在酒店被无理收取抵押金等不友善待遇。

据香港旅游发展局公布，初步统计显示，2024年首季度访港旅客量为1123万人次，其中大陆民众为主要客源。