罗奇坚持“香港玩完”论 称香港已变成“有中国特色的两制”

经济学家罗奇接受香港媒体的访问时,为他提出的“香港已玩完”观点辩护,强调香港与中国大陆在经济及政治上的连结愈趋紧密,香港能改变的空间也愈来愈小,故现在仍维持“玩完”观点。

香港《明报》星期二(6月4日)刊登摩根士丹利亚洲区前主席罗奇(Stephen Roach)专访内容。

罗奇早前在英国《金融时报》撰文,提出“玩完”观点,并写道香港受本地政治、大陆经济及中美等三大因素影响。他告诉《明报》,这三个因素均非香港能左右。

他说,这篇文章源于去年1月疫后再赴港,见了香港朋友及昔日投行客户,听到他们对香港将来方向的意见。他之后再两度赴港,每次都感受到港人对未来关注日深,故撰文提醒。

罗奇认为,北京在2019年反修例风波后,不会放弃对香港的控制,并形容香港已由“一国两制”变成“更有中国特色的两制”。

罗奇建议,北京及香港特区政府可逐一列出香港有别于大陆的特征,例如法治、资本自由流通、人员流动等,逐个范畴向外展示香港仍坚持一国两制。

他也说,受大陆经济增速放缓影响,香港经济经历高速增长的空间很小,建议香港应在金融以外,扩大经济基础及吸引科研。

罗奇今年2月在《金融时报》撰文,以“我很痛心地说,香港已玩完”(It pains me to say Hong Kong is over)作为标题,引起香港社会热议。

香港财经事务及库务局长许正宇回应时说,香港必须要有自信。有官方背景的《大公报》则连日发文,炮轰罗奇的文章抹黑香港。