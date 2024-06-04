罗奇坚持“香港玩完”论 称香港已变成“有中国特色的两制”

经济学家罗奇接受香港媒体的访问时，为他提出的“香港已玩完”观点辩护，强调香港与中国大陆在经济及政治上的连结愈趋紧密，香港能改变的空间也愈来愈小，故现在仍维持“玩完”观点。

香港《明报》星期二（6月4日）刊登摩根士丹利亚洲区前主席罗奇（Stephen Roach）专访内容。

罗奇早前在英国《金融时报》撰文，提出“玩完”观点，并写道香港受本地政治、大陆经济及中美等三大因素影响。他告诉《明报》，这三个因素均非香港能左右。

他说，这篇文章源于去年1月疫后再赴港，见了香港朋友及昔日投行客户，听到他们对香港将来方向的意见。他之后再两度赴港，每次都感受到港人对未来关注日深，故撰文提醒。

罗奇认为，北京在2019年反修例风波后，不会放弃对香港的控制，并形容香港已由“一国两制”变成“更有中国特色的两制”。

罗奇建议，北京及香港特区政府可逐一列出香港有别于大陆的特征，例如法治、资本自由流通、人员流动等，逐个范畴向外展示香港仍坚持一国两制。

他也说，受大陆经济增速放缓影响，香港经济经历高速增长的空间很小，建议香港应在金融以外，扩大经济基础及吸引科研。

罗奇今年2月在《金融时报》撰文，以“我很痛心地说，香港已玩完”（It pains me to say Hong Kong is over）作为标题，引起香港社会热议。

香港财经事务及库务局长许正宇回应时说，香港必须要有自信。有官方背景的《大公报》则连日发文，炮轰罗奇的文章抹黑香港。