台积电董事长刘德音：今年将迎来大大增长

全球晶圆代工龙头台积电董事长刘德音说，今年将是台积电大大成长的一年，且在AI应用需求的驱动下，公司对未来几年的成长深具信心。

综合台湾《联合报》《中国时报》《经济日报》等报道，台积电星期二（6月4日）召开股东常会，刘德音在开场致辞中表示对台积电当前和未来的发展的高度信心，但强调公司绝不会以此为满。

刘德音说，台积电今年将大大成长，但这是基于2023年基准较低的情况。

他说，全球人工智能（AI）伺服器的建置风潮持续升高，大力带动先进半导体的需求，而这正是台积电的强项，使台积电对未来几年的成长深具信心。

刘德音说，台积电目前正积极努力在全球制造足迹布局，无论在美国、日本、德国，台积电都须用新方法，在新地方、新的社会文化中建立新制造基地。当然，台积电会面对不少挑战，但都在学习并一一克服中。

他也指出，尽管台积电已是半导体界公认的技术领先公司，但绝不会以此为满，相反地会加速研发投入，毕竟当前AI应用所需的运算力仍远远无法满足。

针对股东提问英伟达首席执行官黄仁勋倡议各国应建立主权AI，刘德音回应说乐观其成，“AI越多越好、主权AI越多越好”，这不是抉择问题，台积电对应的客户是芯片设计公司，业务相当简单。

当天的股东会将进行董事改选，刘德音将在会后卸任退休，这是他最后一次以董事长身份主持股东会，现任副董事长魏哲家预计将接任董事长。

依据台积电公布的董事候选人名单，台积电董事将减为三席，独立董事将从六席增至七席。

台积电的收入主要来自为包括AMD和英伟达在内的多家公司提供芯片制造服务，而英伟达超出市场预期的爆炸性增长，以及外界对AI应用的需求暴增，都会带动外界对台积电的营收预期。

英伟达今年第一财季的营收增长两倍多，达到260亿美元（约350亿新元）。

黄仁勋星期天（6月2日）在台北国际电脑展前发表主题演讲时透露，英伟达计划每年推出一个新AI芯片家族，并宣布将在2025年推出Blackwell Ultra芯片，将于2026年推出下一代Rubin芯片平台。

这一消息带动台积电股票当天一度上涨3.9%，台积电创办人张忠谋2018年退休、交棒给刘德音、魏哲家以来，台积电股价已上涨近270%。