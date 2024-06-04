英伟达与鸿海合作在高雄设立先进运算力中心

英伟达与台湾鸿海集团将合作在高雄建设先进运算力中心，预计2026年完工。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，鸿海集团董事长刘扬伟星期二（6月4日）与英伟达执行长黄仁勋在台北国际电脑展同台。两人相见欢，并亲自参访鸿海旗下的鸿佰科技展位，听取主管介绍双方合作的最新产品。

鸿佰科技是英伟达其中一家代工供应商，负责组装GB200 NVL72、MGX以及HGX等人工智能（AI）伺服器。

刘扬伟当场宣布，鸿海将与英伟达携手在高雄软体园区建置以超级芯片GB200伺服器为核心的先进算力中心，总计共64柜、4608颗（中央处理器）CPU，预计2026年完工。

刘扬伟说，借由英伟达强大的AI技术，驱动鸿海智能制造、智能EV、智能城市三大平台服务，持续深化双方在AI、电动车、智慧工厂、机器人等多领域合作。通过鸿海庞大的制造规模，展现AI带来的强大竞争力。

鸿海集团指出，英伟达和鸿海双方将以Omniverse创建数字孪生应用（Digital Twin），陆续导入智能制造、智能EV、智能城市平台。

黄仁勋在参展时，对鸿海与英伟达的合作予以正面肯定。他说，鸿海和英伟达在各项产品开发上紧密合作，尤其是Blackwell系列新一代AI芯片就是双方合作成果的证明。

他赞赏鸿海是英伟达的优秀供应商，也是智能制造、机器人生成式AI应用的开拓者。鸿海在高雄建立的先进运算中心，将运用英伟达的AI、数字孪生、机器人平台推动技术创新，促进产业进一步发展。

黄仁勋还说，台湾最大的AI超级电脑中心就是在高雄，鸿海集团旗下企业协助英伟达在高雄建立资料中心，也协助英伟达在当地运作超级电脑。

他称，英伟达规划在高雄扩大AI超级电脑“Taipei-1”的运算规模。他指出，台湾必须扩大更多的AI基础建设，从学术研究到企业商业运作，都需要AI基础建设打造AI工厂和应用。

另外，针对黄仁勋星期一（6月3日）表态未来五年将在台湾设立研发中心，黄仁勋星期二在电脑展上透露，台北、台南和高雄都将会是选项之一。

他说，英伟达未来几年将继续在台湾投资，规划建设的研发中心将雇佣1000名工程师，涵盖芯片、软体、系统、人工智能等领域。由于台湾具备优良人才与先进技术，以及优秀的职业道德，非常期待能在台湾拓展版图。