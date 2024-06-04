中国4月彩票销售同比增长10.2%

数据显示，中国4月共销售彩票554.57亿元（人民币，下同，105.81亿新元），同比增长10.2%。其中，广东、湖南、河北和新疆等省份的彩票销量均出现较大幅度的增长。

中国财政部星期二（6月4日）在官网发布消息称，4月份，中国共销售彩票554.57亿元，同比增加51.31亿元，增长10.2%。其中，福利彩票机构销售187.63亿元，同比增加31.66亿元，增长20.3%；体育彩票机构销售366.94亿元，同比增加19.65亿元，增长5.7%。

财政部说，中国彩票销量增速高位回落，逐步趋稳。其中，即开型彩票销量增速明显下降，竞猜型彩票销量受赛事带动小幅增长。

1至4月累计，中国共销售彩票2049.23亿元，同比增加297.73亿元，增长17.0%。

中国销售的多种彩票中，4月份乐透数字型彩票销售163.44亿元，同比增加8.50亿元，增长5.5%；竞猜型彩票销售254.60亿元，同比增加22.49亿元，增长9.7%；即开型彩票销售99.81亿元，同比增加10.45亿元，增长11.7%。

1至4月累计，乐透数字型彩票销售592.63亿元，同比增加54.31亿元，增长10.1%；竞猜型彩票销售834.09亿元，同比增加19.75亿元，增长2.4%；即开型彩票销售489.56亿元，同比增加185.29亿元，增长60.9%。

财政部介绍，4月份，与上年同期相比，除湖北、天津外，所有省份彩票销量均出现增长，其中，广东、湖南、河北和新疆增加额较多，同比分别增加5.5亿元、3.9亿元、3.8亿元和3.3亿元。

彭博社报道，欧亚集团一名高级分析师说，人们转向彩票等活动来寻求财富和成功，很可能是因为经济环境和就业市场的压力越来越大。

中国财政部数据显示，去年彩票销售额飙升至5800亿元，创历史纪录。根据一家市场研究公司的数据，18岁至34岁的消费者在2020年占整体消费者的一半，去年已上升至逾五分之四。

与此同时，2023年中国青年失业率飙升，6月份达到21.3%，创纪录最高。