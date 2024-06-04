香港所有公务员统一加薪3%

香港特区政府同意，为高、中、低级所有公务员统一加薪3%，比早前公布的调薪指标还来得低。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，根据香港薪酬趋势调查委员会早前公布的2024年薪酬趋势调查初步结果，扣减递增薪额之后，高、中、低级公务员薪酬趋势净指标分别是4.01%、4.32%及5.47%。

不过，香港公务员事务局局长杨何蓓茵星期二（6月4日）早上宣布，香港行政会议决定统一为所有公务员加薪3%，追溯至今年4月1日生效。

杨何蓓茵说，香港行政会议是在充分考虑了香港经济状况、生活费用变动、政府财政状况、薪酬趋势正指标、职方对于薪酬调整的要求和公务员士气后，作出上述决定。

她说，将在星期三（6月5日）与四个公务员中央评议会的职方会面，听取他们对这个方案的回应，而行政会议将决定最终的调整方案，并争取立法会休会前提交财委会审议。

被问及加薪幅度较低会否担心公务员流失时，杨何蓓茵表示，调整方案考虑政府整体财政状况，也有考虑经济增长、生活费上涨等因素，增加工资也是对他们过去尽心竭力工作的肯定，因此有关调整决定较为适合。

杨何蓓茵说，目前香港公务员空缺率约10%，政府在过去一年严格控制编制增长之下，从2021年3月至今，公务员整体增长为零、甚至负增长，工作量却有所增加。公务员帮助本届政府推动落实改善经济、民生及管制效能的措施，帮助政府走多一步，值得肯定。

她形容香港公务员在工作上“走多了好多步”，值得大家的肯定。若政府缺乏对公务员肯定，会影响公务员工作的吸引力及士气。