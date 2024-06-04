台积电卸任董事长刘德音：华为不可能超越台积电

刚卸任台积电董事长的刘德音称，虽然中国大陆通讯设备巨头华为正积极发展晶圆代工，但华为要超越台积电，那是不可能的。

综合台湾《联合报》《中国时报》等报道，刘德音星期二（6月4日）在主持股东常会时，被问及如何看待华为正积极发展晶圆代工产业。刘德音说，台积电看中的是自己发展的速度够不够快，台积电永远都会有竞争对手。

但针对华为会不会超越台积电，刘德音原先想请总裁魏哲家代答，但后来他信誓旦旦地说：“总裁也不用回答了，因为根本不可能”。

接任董事长职务的魏哲家也乐观地表示，台积电站在非常有利位置，“目前没有竞争对手”，并认为台积电未来几年也会非常乐观。

魏哲家说，台积电与竞争者不同之处在于，台积电每年技术都会进步，比如明年的3纳米制程技术会比今年的好，后年的又会比明年好。

他强调，台积电从来不怕竞争，永远都在赢的那边，不过不会“忘了我是谁”。

针对若两岸爆发冲突，客户是否要求把生产线移至美国等其他地方，魏哲家对此回应说，两岸之间的不稳定确实是供应链忧虑的因素，公司有讨论过产能分散，但公司在台湾的产能占约八至九成，要全部移出是“不可能的”。

魏哲家指出，台积电当然不希望战争发生，因为到时不只是半导体要忧虑。他个人认为，以两岸领导人及全球各国领导人的聪明才智之势，应该不会让战争发生。

彭博社称，本周在台北举行的国际电脑展（Computex）上，中国大陆与台湾之间日益紧张的关系是主要议题之一，但一些芯片制造商试图淡化地缘政治风险。

力积电董事长黄崇仁说：“我认为，（台海两岸）当然总会有军事活动或摊牌，但台湾对人工智能非常重要——就连中国人也知道这一点。我们没事，没问题。”

超微半导体（AMD）首席执行长苏姿丰星期一（6月3日）被问到两岸紧张局势对半导体产业的影响时，也重申台湾在全球芯片供应链中的重要性。

她说：“我们在这里与台积电等主要供应商大量生产……我们也有一些合作伙伴帮助我们在台湾建立生态系统。从我们的角度来看，最重要的是拥有一个全球生态系统。”