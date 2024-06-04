哈尔滨货运列车撞铁路施工人员 致六死

中国哈尔滨发生货运列车撞铁路施工人员事故，造成六人死亡。

据中国铁路哈尔滨局集团有限公司佳木斯车务段官方微博“佳木斯车务段”发布消息，星期二（6月4日）下午1时55分，42109次货物列车运行至绥佳线汤原—望江下行区间，与侵入下行线的施工作业人员发生刮碰。

事故现场造成两人死亡，四人受伤，四名伤者后经抢救无效死亡。事故原因正在调查之中。

消息称，铁路部门向遇难人员表示沉痛哀悼，向遇难者家属表示深切慰问，后续将全力做好相关善后工作，彻查事故原因，依法依规问责处理，坚决防范和杜绝类似事故再次发生。