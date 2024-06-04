华南城国资股东特区建发集团被起诉追讨14亿美元

中国华南城地产的债权人据报已对这家开发商的最大国资股东特区建发集团提起诉讼，要求追讨14亿美元（18.86亿新元）。

据路透社报道，一份在星期一（6月3日）提交给香港高等法院的文件显示，隶属深圳市国资委的特区建设发展集团目前已被传唤，提起诉讼的债权人要求至少14亿美元的赔偿金。

法律文件显示，由花旗集团和迈耶布朗律师事务所牵头的起诉方是基于特区建发集团向华南城提供的“维好协议”（keepwell provision）发起诉讼。在这项协议中，母公司承诺为债券发行的子公司提供流动性支持。

律师说，维好协议虽然不是直接担保，却是一种信用增强机制，也是近年中国企业在发行离岸债券时常用的信用增级机制。

文件说，特区建发集团在2022年8月9日与债权人签订保证书，以协助华南城履行一系列债券的偿还义务。但特区建发集团未能履行提供信贷支持的义务，因此敦促特区建发集团偿还未支付的本金、应计利息和其他费用。

报道称，这是中国2021年房地产行业陷入危机以来，首次有国资股东被起诉。

此前，华南城地产未能支付一笔2月9日到期的美元债券1125万美元的本金，华南城地产后来也未能支付4月份到期的两批票据，债权人认为华南城已经违约。

华南城2023年年报显示，特区建发集团是华南城的最大股东，持股29%。

公开资料显示，特区建发集团是深圳国资委下属一家国有企业，主要负责基础设施投资建设运营、产业园区开发建设运营、区域经济合作实施、战略性新兴产业投资及PPP项目实施等业务。