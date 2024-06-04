陆家嘴论坛19日登场 中国拟发布资本市场相关措施

中国陆家嘴论坛将于6月19日在上海开幕，中国证监会宣布，将在论坛期间发布资本市场相关政策措施，支持上海加快推进“五个中心”建设的工作机制。

综合澎湃新闻、中国新闻网报道，2024陆家嘴论坛将于6月19至20日在上海召开，论坛主题为“以金融高品质发展推动世界经济增长”，由中国证监会主席吴清、上海市长龚正担任共同轮值主席，吴清是本届论坛主席。

中国证监会办公厅副主任王利星期二（6月4日）在发布会上说，陆家嘴论坛是有着广泛影响力的国际金融高端对话平台。中国证监会作为论坛的主办方之一，将通过这个平台阐释监管理念和政策，回应社会关切。

他透露，中国证监会将在论坛期间发布资本市场的相关政策措施，支持上海加快“五个中心”建设的协作工作机制，助力上海国际金融中心增强竞争力和影响力。

“五个中心”分别是国际经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心和科技创新中心。中共总书记习近平去年12月在上海考察时，要求上海聚焦建设“五个中心”，在推进中国式现代化中充分发挥龙头带动和示范引领作用。

上海市委金融办常务副主任周小全称，本届论坛要探讨如何通过金融领域改革与创新促进金融高品质发展，解决当前全球经济面临的问题，推动世界经济持续成长。

据周小全介绍，本次论坛设有八场全体大会，包括“加强国际货币政策协调，应对全球经济复苏挑战”“科技创新与资本市场高质量发展”“绿色金融制度创新与市场激励”等。

他强调，将充分地发挥陆家嘴论坛作为中国金融改革发展风向标和引领者的作用，继续向国内外传达中国坚持深化金融高水平对外开放的决心和措施。