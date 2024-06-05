王毅：超20国家支持中国政治解决俄乌冲突主张

中共政治局委员、中国外长王毅称，已有超过20个国家支持中国和巴西所提出的推动政治解决俄乌冲突“六点共识”。

据中国外交部官网消息，王毅星期二（6月4日）同土耳其外长费丹在北京共同会见记者时，阐述中国对解决乌克兰危机的基本主张。

王毅称，中国认为在乌克兰危机上，世界现在需要发出更多客观、平衡、富有积极意义和建设性的声音。为此，中国和巴西最近联名发表关于推动政治解决乌克兰危机的“六点共识”，强调遵守局势降温三原则，即战场不外溢、战事不升级、各方不拱火，同时呼吁各方坚持对话谈判、加大人道主义援助、反对使用核武器、反对攻击核电站、维护全球产业链供应链稳定等。

王毅说：“我想告诉各位的是，短短一周时间内，已有来自五大洲的45个国家，通过不同方式对‘六点共识’作出积极回应，其中26个国家已确认加入或正在认真研究加入方式。”

他还称，俄罗斯、乌克兰两个主要当事方也对共识的“大部分内容予以肯定”，再次说明“六点共识”符合大多数国家的共同期望，“是当今世界的最大公约数”。

王毅表示，参与共同呼吁的人越多，局势降温的希望就越大，冲突升级的危险就越小。支持“六点共识”的国家越多，召开真正和会的日子就越近，实现和平的前景就越光明。中方真诚欢迎更多国家支持并加入“六点共识”，共同期盼和平早日到来。

瑞士主办的乌克兰和平峰会将于6月15至16日举行，逾100个国家与机构将参与峰会，计划与会的领导人包括加拿大总理特鲁多、德国总理朔尔茨等。乌克兰希望在此次峰会上，赢得国际社会对乌克兰和平蓝图的支持。

然而，在俄罗斯未被邀请的情况下，中国已暗示不会出席峰会。乌克兰总统泽连斯基上周末在新加坡参与香格里拉对话期间，指责北京与莫斯科合作破坏谈判。

王毅星期二向记者说，现在和谈的条件仍不具备，但中方致力于和平的努力一刻也不会停歇。只要有一线希望就要全力去争取。“当今世界各种会议很多，能否参加，怎么参加，中方将根据自身立场自主决定。”