中国AI芯片公司据报降规设计 以确保台积电能接单

路透社引述四名知情人士说，中国一些人工智能（AI）芯片公司目前正在设计功能较弱的处理器，以便在美国制裁的情况下，可以继续交由全球领先的芯片代工制造商台积电进行生产。

据路透社星期三（6月5日）报道，为了阻止中国军方在人工智能和超级计算领域取得突破，华盛顿对英伟达等公司的高度精密处理器和芯片制造设备实施了一系列出口管制。这些限制还阻止使用美国芯片制造工具的台积电以及其他海外芯片制造商接受生产订单。

知情人士称，美国去年10月实施的最新一轮出口管制，暴露了​​中国先进芯片生产能力的局限，以及中国人工智能芯片设计公司对台积电的依赖程度。

两名知情人士透露，中国两家顶尖人工智能芯片公司沐曦（MetaX）和燧原科技（Enflame），在2023年底向台积电提交了降规的芯片设计，以遵守美国的限制规定。这两家公司此前曾宣称其芯片可与英伟达的图形处理器相媲美。

两名知情人士说，总部位于上海的沐曦开发了一款名为C280的降规产品，并称该公司最先进的图形处理器C500今年早些时候在中国已缺货。沐曦没有回应路透社的置评请求。

总部同样位于上海、成立于2018年的燧原科技也没有回应路透社置评请求。燧原科技的支持方包括中国科技巨头腾讯，该公司去年筹集了27亿美元（36.35亿新元）资金。

台积电拒绝就个别客户发表评论，仅称该公司与客户合作确保遵守与其运营相关的司法管辖。

根据路透社，沐曦和燧原科技都被称为“小巨人”，也就是在关键领域具有发展潜力而被中国官方看重的新创企业，这使得它们有资格获得国家支持。

自2018年中美科技紧张局势升温以来，中国加大了芯片自主研发力度，并向该领域注入了大量资金。

中国上个月设立了有史以来最大的半导体投资基金，募资规模远超之前两期。