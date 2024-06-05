台国防部：美国去年无偿提供台湾3.45亿美元军事装备

台湾新任国防部长顾立雄将于星期四（6月6日）赴台湾立法院外交国防委员会进行首度业务报告并备质询。该报告显示，美国去年调拨美军战备库存，无偿提供台湾3.45亿美元（4.65亿新元）军事装备。

综合台湾《联合报》《自由时报》《中国时报》报道，台湾国防部星期二（4日）送抵立法院的书面报告显示，面对区域安全情势变化、中国大陆持续对台军事威慑等严峻挑战，台军持续推动各项建军备战工作，以确保台湾安全。

报告列出11项国防施政计划，包括“掌握敌情威胁”“汉光演习”“实战化训练”“一年期义务役”“提升作战韧性”“全民防卫动员”“加强后备战力”“建构不对称战力”“台美军事合作”“推动国防自主”等。

在提升作战韧性方面，报告指出，为即时掌握全军部队后勤现况、装备妥善及维保进度，持续强化用兵后勤资讯系统，执行“建立后勤支援区、前支点及补给点管制”等功能研改及建构装备维保跨军种交修支援机制，可有效提升后勤支援效率。

根据报告，为强化战斗持续力，台湾已完成粮秣、油料及弹药等补给品战备存量调整，可满足战时所需，同时将持续编列预算采购四型机战时全妥善所需零附件，确保台军整体战力。

在台美军事合作方面，报告指出，美国国会在“2023财政年度《国防授权法》制定“强化台湾韧性法”，授权行政部门运用外国军事融资（FMF）、总统提用权（PDA）、国际军事教育与训练（IMET）等方式，协助台湾提升现代化防卫作战能力。法案通过后，台湾在2023年获得1.35亿美元无偿FMF。

报告也显示，美国去年7月28日以PDA调拨美军战备库存，无偿提供台湾3.45亿美元军事装备，同时将台湾IMET等级调升，使台湾得以较优惠价格，赴美执行军事教育训练。

在推动国防自主方面，报告指出，台湾的“国机国造”规划自2017年至2026年产制新式高教机66架，迄2023年累计交机27架，2024年预计交机18架，同时将持续推动新一代轻型巡防舰等五型舰筹建，其中第一批高效能舰艇将在今年全数交军服役。

此次也是顾立雄接任台湾国防部长后首度赴国防委员会报告。公开资料显示，今年66岁的顾立雄曾任台湾国安会秘书长等职务。台湾总统赖清德4月25日宣布，顾立雄将出任台湾国防部长。顾立雄此前并没有军事背景，是台湾时隔数年来首个“纯文人”国防部长。