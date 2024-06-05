港媒：欧盟预计7月4日起对中国电动汽车征收临时关税

欧盟官员星期一（6月3日）告诉中国汽车制造商，欧盟执委会预计将从7月4日起对中国制造的电动汽车征收临时关税。

《南华早报》星期二（6月4日）报道，欧盟对中国电动汽车行业补贴的调查，可能会导致本已紧张的中欧关系出现新的裂痕。欧盟执委会预计将在下周私下通知各公司将适用的进口关税水平。

报道引述知情人士说，中国一家汽车制造商协会星期一在布鲁塞尔与欧盟贸易部门就调查举行了听证会。在听证会上，中国企业被告知预计将于7月4日征收临时关税，但没有透露关税税率。

报道称，受影响的中国企业已就欧盟执委会显然决定在不按照欧盟惯例，即在关税生效前四周通报税率的情况下就征收关税一事寻求法律咨询。

此前，预计该税率将于星期三（6月5日）公布。7月4日后，欧盟执委会有四个月的时间与成员国协商，将临时关税变为永久性关税。

去年10月，欧盟发起了针对中国电动汽车的反补贴调查，并对三家中国企业进行抽样调查。欧盟将根据调查结果决定是否加征关税。此事激怒了北京，并主导了数月来有关中欧关系的讨论。

此前，据美国政治新闻网Politico欧洲版5月2日报道，欧盟执委会执行副主席兼贸易专员东布罗夫斯基斯说，欧盟执委会对中国电动汽车启动的反补贴调查正取得进展，他暗示欧盟可能在今年暑假之前开征反补贴关税。