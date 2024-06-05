中国5月财新服务业PMI升至去年8月以来新高

中国5月份财新服务业景气度恢复至2023年8月以来的新高，表明服务业供需扩张势头的提速将给第二季度的经济复苏提供动力。

据财新网报道，星期三（6月5日）公布的5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54，较4月上升1.5个百分点，连续17个月位于荣枯线上方。

此前公布的5月财新中国制造业采购经理指数（制造业PMI）上升0.3个百分点至51.7。在制造业和服务业景气双双改善的提振下，5月综合PMI上升1.3个百分点至54.1，创下一年来最快增速。

路透社称，这些数据显示了5月份中国商业活动的强劲扩张，而中国官方即将公布进出口、银行贷款和零售销售等经济数据，这些指标将为中国经济增长势头提供更多线索。

财新公布的5月服务业和制造业PMI数据都优于中国国家统计局的数据。中国统计局日前公布的数据显示，制造业PMI跌至49.5、服务业商务活动指数则微升至50.5。

财新服务业PMI分项数据显示，服务业供需两端持续复苏，5月经营活动指数和新出口订单指数连续第17个月位于扩张区间，分别录得2023年8月和6月以来新高，显示海外需求加速扩张。

受供需扩张提速带动，服务业就业改善，5月就业指数创2023年10月以来新高，结束此前连续三个月的收缩态势。

调查企业反映，增加用工是为了应对持续增加的业务量，供给侧的高活跃度消化了部分在手订单，5月服务业积压工作量减少。

财新智库高级经济学家王喆分析，5月制造业和服务业供需扩张提速，尤其是服务业需求增速强劲，就业由降转升，拉动综合就业指数近九个月来首次处于扩张区间。

但他认为，就业压力偏大、需求弱于供给仍是当前经济面临的突出问题，究其原因仍在于社会整体预期偏弱，这是过去较长时间内外部多种不利因素叠加影响所致。