中国“亚洲最高瀑布”被揭靠水管放水

中国河南省云台山的云台天瀑号称亚洲单级落差最大的瀑布，近期却被游客发现部分水源来自人工水管，引发造假争议。云台山景区对此没有否认，称水管排水是为瀑布在枯水期做的提升，以丰富游客的游览体验。

据红星新闻等中国媒体报道，有网民近日发视频称，“千辛万苦跑到云台天瀑源头，却看见一个水管”。用无人机拍摄的视频显示，瀑布的部分水源来自人工水管，而非天然水源。

视频迅速在网上引起热议，有网民直言“感觉被骗了”，并称游客花钱看的是自然景观，如果是人造的，而且还不告知游客，这就是欺诈行为。不过，也有网民说，北方的瀑布在枯水期的水量一般都很小，这样做也是为了给游客一个愉快的游玩体验，“没水了，你们说白来一趟，有水了，你们说造假”。

云台山景区星期二（6月4日）在官网微博发文称，云台天瀑是云台山景区众多自然水系景观中的一员，但由于季节因素，云台天瀑不能随时“以最美的姿态和大家见面”。作为季节性景观，云台天瀑在枯水期做了一个小小的提升，以“丰富朋友们的游览体验……让远道而来的你们不虚此行”。

景区随后再次发文，并配上视频介绍起了云台天瀑。景区说，夏季丰水期，云台天瀑将以最完美、最原生的姿态呈现。

据顶端新闻报道，云台山景区工作人员说，云台山瀑布不是人造瀑布，而是数亿年的地质变迁形成的自然断层，水流到横切面，一直都是瀑布状态。视频中的水管，是为了保证枯水期观赏性，在自然景观的基础上，在瀑布源头处建造的辅助引水设备。

工作人员也说，网传视频的拍摄地点地势险峻，并未规划至游览区域。除工作人员外，持票进入景区的游客无法进入拍摄地点。景区通过多方面核查，发现原始视频拍摄者是从外省小路登上该处。

报道称，瀑布普遍面临枯水期或人为因素导致的缺水困扰，人工介入调整瀑布水量的案例也不少。2023年，有游客吐槽山东潍坊一景区用水管抽水制造瀑布，景区就称这么做是因为秋冬降水量小。

公开资料显示，云台天瀑单级落差314米，是中国乃至亚洲单级落差最大的瀑布，被誉为华夏第一高瀑，是云台山的标志性景观之一。