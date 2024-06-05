香港公务员加薪低于指标 工会直言人手恐继续流失

香港公务员统一加薪幅度低于调薪指标，香港公务员工会联合会总干事梁筹庭直言感到失望，并认为恐会冲击公务员士气，令人手继续流失。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港行政长官会同行政会议星期二（6月4日）通过决定，给高、中、低层公务员统一加薪3%，比公务员调薪净指标还来得低。

港府目前还在征询工会等机构意见，希望能在立法会议休会前提交财委会审议。

梁筹庭直言对此次决定感到很失望，认为给高、中、低级公务员统一加薪，将给公务员的士气带来很大的伤害，尤其是基层公务员。

他举例说明称，公务员总务主任级别的薪酬介于6万零65元（港元，下同，约1万零300新元）至11万6165元之间，加薪3%后增幅约为1801元至3494元。

但对助理文书等中低阶的公务员来说，他们每月薪金是1万6695至3万4060元，3%的加薪幅度只有501元至1022元。同样是加薪3%，基层公务员只加薪几百元，与高级公务员的几千元增幅相差甚远。

梁筹庭说，加薪幅度不足不仅会影响公务员士气，更会令公务员人手、尤其是基层公务员人才流失，希望港府和行政会议能重新考虑。

根据香港薪酬趋势调查委员会早前公布的2024年薪酬趋势调查初步结果，扣减递增薪额之后，高、中、低级公务员薪酬趋势净指标分别是4.01%、4.32%及5.47%。

香港公务员事务局局长杨何蓓茵星期三（6月5日）早上在电台节目上解释，公务员统一加薪3%，已综合考虑经济增长、生活费用、政府财政、薪酬趋势净指标、职方期望以及公务员士气等因素。

她表明，目前港府财政出现赤字，不可能满足净指标水平。

但梁筹庭认为，港府财政赤字不应扣减加薪幅度，而是应该以其他方法解决，否则人手不足导致港府提供不了服务，又会被市民“闹爆”。

香港劳联立法会议员林振昇和周小松也对加薪幅度表示相当失望。

林振昇表示，他理解港府面对财政赤字需要审慎理财，但目前公务员编制整体空缺率高达10.3%，缺员约2万人，公务员的工作量有增无减。中低层公务员薪酬逐渐偏离私人市场水平，不利于港府挽留和吸引优秀人才加入。