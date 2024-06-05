卫星图像：中国在中印边境部署歼-20战斗机

最新卫星图像显示，中国已在有争议的中印边境部署了先进的歼-20战斗机。

美国《新闻周刊》星期二（6月4日）报道，美国地理空间情报公司“全源分析”（All Source Analysis）上星期四（5月30日）称，“对中国日喀则空军基地收集的卫星图像的分析显示，印度边境附近可能部署了六架歼-20战斗机”。

据全源分析，代号“威龙”的歼-20战斗机并未永久部署在日喀则空军基地，因此此次部署非常罕见。

《新闻周刊》对地理空间数据提供商“哨兵中心”（Sentinel Hub）星期天（6月2日）提供的开源卫星图像的分析显示，歼-20战斗机仍然部署在日喀则空军基地。

位于西藏的日喀则空军基地是一个军民两用机场，距离印度边境约93英里（约150公里）。

退役的印度陆军将军夏尔马（Rakesh Sharma）在接受《新闻周刊》采访时说，歼-20战斗机在日喀则的部署和演习，大大提升了对印度锡金-阿鲁纳恰尔邦地区的威胁。该战斗机配备射程超过300公里的导弹。夏尔马目前是新德里维韦卡南达国际基金会智库的研究员。

中国和印度2020年6月在边境西段加勒万河谷爆发流血冲突后，两国关系持续紧张。《印度快报》5月11日报道称，至今仍有五万至六万军力部署在中印边境实控线附近。