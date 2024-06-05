卡塔尔主权财富基金据报同意收购华夏基金10%股份

卡塔尔主权财富基金据报已同意收购中国第二大公募基金公司华夏基金10%的股份，这突显在中国与西方关系日益紧张之际，中东资金仍继续流入中国。

路透社星期三（6月5日）引述不具名知情人士报道，卡塔尔投资局已同意从春华资本手中收购华夏基金10%的股份。

该知情人士拒绝透露交易的资金明细，但持有华夏证券62%股权的中信证券今年3月表示，已决定放弃收购春华资本目前所持10%股权的权利，这些股权至少价值4.9亿美元（6.6亿新元）。

中信证券3月18日的公告显示，同意天津海鹏（春华资本为天津海鹏实控方）转让所持华夏基金10%股权，该转让应以股权转让金额不低于4.9亿美元为前提条件。

路透社称，中国证监会上周表示，当局已于5月23日决定是否受理华夏基金一宗超过5%股权转让的申请，但未说明卖家或买家。

天眼查APP显示，中信证券是华夏基金第一大股东，持有62.2%的股权；Mackenzie Financial Corporation（迈凯希金融公司）为第二大股东，持有27.8%的股权；天津海鹏为第三大股东，持有10%的股权。

如果交易成功，卡塔尔投资局将成为华夏基金第三大股东。卡塔尔投资局是卡塔尔的主权财富基金，管理着超过5000亿美元的资产。

截至2023年底，华夏基金管理资产规模超1.89万亿人民币（3400亿新元），是中国最大的基金管理公司之一。

路透社称，上述交易的进行，正值中国与中东国家深化在政治、经济和金融方面的关系。上个月，香港证监会公布高层人员首次访问迪拜和利雅得等中东地区，以探索香港可如何发挥桥梁作用，促进中东国家与大中华地区之间的资金双向流动。

行业数据提供商Global SWF称，自2023年6月以来，中东主权财富基金已在中国投资了70亿美元，同比大增五倍。