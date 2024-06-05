中国商务部长：中国反对遏制打压的恶性竞争

中国商务部长王文涛说，中国不回避也不惧怕竞争，欢迎良性竞争，但反对遏制打压的恶性竞争。

根据中国商务部网站消息，王文涛当地时间星期二（6月4日）在葡萄牙首都里斯本与葡萄牙经济部长雷斯会面。双方重点就推进中葡经贸关系、落实中葡论坛第六届部长级会议成果等进行深入交流。

王文涛说，今年是中葡建交45周年，中方愿同葡方一道，共同落实好两国元首重要共识，推动双边经贸关系持续健康发展。

谈及公平竞争问题时，王文涛称，欧方近来采取的系列贸易保护措施，严重干扰双方产业互利合作，影响中国企业在欧投资发展信心。“保护主义不是出路，而是一条危险的死路。”

他说，中方愿同欧方平等讨论双方经贸关切，在扩大合作的基础上公平竞争，使中欧经贸关系发展得更好。

王文涛也在同日主持召开葡萄牙中资企业圆桌会。他在会议上说，葡萄牙对华务实友好，中葡经贸合作利益契合度高、经济互补性强。近年来，在中葡两国领导人战略引领下，中葡经贸合作快速发展，中资企业对葡经济社会发展作出积极贡献。

王文涛强调，中资企业要充分认识深化中葡经贸合作的重要意义，积极投身两国务实合作，深挖绿色合作潜力，不断扩大双边合作领域，拓展和培育合作新机遇，稳妥扎实推进第三方市场合作。

根据中方新闻稿，有些企业代表在会议上反映，近期欧盟以“公平竞争”为由，持续打压中资企业。王文涛对此表示，有关国家对中国“不公平竞争”的指责完全站不住脚。公平竞争是世界各国的共识和国际交往的基石，不能任由少数国家来定义。

王文涛说，真正的公平竞争，应当是自己努力跑得更快，而非想方设法绊倒别人；应当是开放合作、平等互利，而非封闭排他、拉帮结派；应当是遵守已形成国际共识的规则，而非随意破坏和篡改规则。中方倡导合作共赢，但不回避也不惧怕竞争，欢迎良性竞争，反对遏制打压的恶性竞争。