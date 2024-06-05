报告：5月份中国65城新房找房热度环比涨5%

报告显示，5月份中国重点65城新房找房热度环比上涨5%。

据中新社报道，中国生活分类信息网站58同城和房屋资讯网站安居客，星期二（6月4日）发布的《5月国民安居指数报告》显示，今年5月，中国重点65城新房找房热度环比上涨5%。

报道称，新房找房热度一定程度上反映新房市场的活跃程度以及潜在的购房需求。报告显示，5月份中国各线城市新房找房热度全面回升，其中一线城市新房找房热度环比上涨7%，高于全国均值，二线城市新房找房热度环比上涨5%，三四线城市新房找房热度环比上涨3.3%。

从具体城市来看，一线城市中，深圳找房热度继续领跑，环比涨幅为10.1%。北京、上海的找房热度分别上涨8.7%、7.8%，广州热度上涨2.6%。此外，二线城市中的杭州找房热度环比上涨25.4%，厦门、柳州、大连、威海的找房热度环比涨幅均超过10%。

报告数据显示，5月购房者信心指数为99.5，环比上涨5.3%。有49.1%的购房者认为后续楼市调控政策将继续放松；31.3%的购房者认为6月份房价将基本持平。

报告也显示，5月份全国新增挂牌房源量环比下跌8.6%。一线城市中，北京新增挂牌房源环比下跌12%，上海环比下跌10.2%，深圳环比下跌7.4%。中新社引述不具名的业内人士分析，这可能是市场情绪好转的另一个先导信号——业主不再急于套现离场。

另据诸葛数据研究中心星期二发布的数据，5月中国重点50城市场情绪指数止降回升。

中国政府在5月17日打出重磅宽松政策组合拳，宣布迄今为止最强的稳楼市措施。各地方政府随后出台相应政策，给当地的楼市松绑，上海、深圳与广州等都已出台相关政策，包括降低首套房最低首付比率，下调贷款利率等。