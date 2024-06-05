台监察院长陈菊：支持立法院修宪废除监察院

台湾立法院改革法案三读通过后，在野党再次联手提出要废除监察院。监察院长陈菊回应说，她对三权分立的理想从来没有改变，只要立法院通过修宪程序废除监察院，她全力支持且尊重。

综合台湾《自由时报》和风传媒报道，国民党12名立委日前提出捍卫监察权、废除监察院的联合倡议，主张“废院不废权”，先冻结监察院被执政党“东厂化”的权力，以后2026年或2028年再合并选举修宪公投废除监察院。

对此，陈菊星期三（6月5日）出席一场活动前受访时说，自己对于三权分立的理想从来没有改变、也充满期待，只要立法院通过修宪程序废除检察院，“我全力支持、尊重”。

但对于蓝委提出废院不废权，要求先冻结监院预算，陈菊回应称，这么做将违反司法院大法官解释632条，“除非他们视宪法为无物，不尊重宪政体系”。

至于由立法院决定废除监察院是否扩权，陈菊称，是不是“扩权”人民自有公正判断，宪法赋予监察院应有的职权并按照宪政程序行使职权。如果要废除监察院，“透过修宪程序”，她完全尊重与支持。

在五权分立体制下，台湾有行政、立法、司法、考试、监察五院。公视新闻网2020年报道，监察委员与考试委员的人事同意权皆由总统提名，立法院同意。

报道称，时至今日，总统已改成直选，立委也是多数民意决定的结果，人民可通过选票汰换不适任的执政团队，加上监考两院始终难以超越党派，跳脱为执政党服务的色彩，监考两院是否该存在，质疑声音始终不断。

民进党立委陈亭妃日前也再次提出废除考试院、监察院的修宪案，但民进党团书记长庄瑞雄主张，废监察院只能通过修宪程序，否则其余都是违宪。

国民党立委罗智强则认为，修宪案门槛极高，至少要有960万人投下同意票才能通过。这样的高门槛，单独举行修宪复决（公投）是不可能通过的，只有并同大选举一起举行，在高投票率的情况下，才有可能通过。