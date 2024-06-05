长沙鼓励房地产开发商实施七天无理由退定承诺

湖南省长沙市鼓励房地产开发商自愿实施购房七天无理由退定承诺。

第一财经星期三（6月5日）引述湖南长沙本地官方媒体《湖南日报》报道，长沙市房屋交易管理中心发布通知，鼓励开发企业自愿实施“购房无理由退定”承诺。

根据《通知》，参与的开发商需在销售现场公示无理由退定协议，并在收到退定申请后七个工作日内退还定金。

不过，多名受访的长沙房企内部人士称，目前还没有正式接到通知，“执行还没这么快”。

长沙并不是首个鼓励开发商进行“无理由退定”的城市。广东省惠州市房地产行业自律委员会等组织2021年7月联合发布方案倡议当地房企加入到“三天无理由退定”的行列中。据披露，当地由退定引发的纠纷在房屋销售领域占比近六成。

易居研究院研究总监严跃进认为，长沙此次推出“无理由退房”的操作，从房企层面看，有助于房屋的销售，因为购房者的顾虑和担心会减少，会加大看房和签约的意愿。

58安居客研究院院长张波认为，一周的观察期在当下来说，时间还偏短，不少购房者可能还不能就此作出更为有利的判断。后续如果可以延长到半个月以上，并结合“买贵退差价”等政策，会更有利于购房者安心决策。

中国央行5月17日出台重磅楼市利好政策后，长沙下调公积金贷款利率，同时也下调首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例，希望通过降低购房者的购房门槛，刺激购房需求。