嘉峪关市委书记：年轻干部应把个人和私利看淡一些

武汉大学一名研究生讲述作为选调公务员被调到甘肃嘉峪关工作并离职的经历，引发网络舆论热议后，嘉峪关市委书记刘永升撰文说，年轻干部要以实际行动为党履职为民尽责，把个人和私利看淡一些。

《学习时报》星期一（6月3日）刊登署名刘永升的文章《年轻干部要以实际行动为党履职为民尽责》。

文章说，中共是马克思主义政党，必须把人民放在心中最高位置，着眼群众关切和发展需求，特别是针对民生领域存在的短板弱项，加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，积极破解就业、教育、医疗、托育、住房、养老等群众关心关注的问题。

文章写道，相比沿海发达地区，西北地区地理位置偏远，基础设施条件相对薄弱，发展不平衡不充分问题更加突出，推进现代化建设需要攻克更多难关、付出更多艰辛。要全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，依靠顽强斗争打开事业发展新天地。

文章称，中共总书记习近平曾提到，一些年轻干部“前脚刚踏上仕途，后脚就走入歧途”，“不是晚节不保，而是早节就没保住”。年轻干部要必须“常怀敬畏之心，常照清廉之镜，常思贪欲之害，常弃非分之想”。“任何时候、任何情况都把事业和集体放在首位，把个人和私利看淡一些”，真正履好职、尽好责、为好“官”。

武汉大学一名研究生顾某日前公开发表文章，记录了自己通过选调生考试被分配到甘肃嘉峪关工作后的心路历程。顾某在文中表达自己对加班、工作地点气候和环境的不满，还将自己比作失去自由的“黑奴”。