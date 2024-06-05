知情人士：蔚来汽车获准在中国建设第三家工厂

路透社引述三名知情人士说，中国电动汽车制造商蔚来汽车已获准在中国建设第三家工厂，这将推动其核定总产能达到100万辆汽车，几乎与竞争对手特斯拉上海工厂的产能持平。

特斯拉上海工厂是该公司全球最大的制造中心，每年可生产110万辆汽车。

据路透社星期三（6月5日）报道，最新批准建设年产能60万辆汽车的工厂，对蔚来来说是一个重大胜利。鉴于产能过剩的担忧和需求放缓，中国官方自2022年以来一直对批准新的电动汽车生产计划持谨慎态度。按销量计算，蔚来是中国第八大电动汽车制造商。

知情人士称，蔚来已开始建设第三家工厂，即“F3”，但目前尚不清楚该工厂何时开始大规模生产。

知情人士补充说，F3工厂位于安徽省淮南市，将主要为蔚来新推出的经济型汽车品牌“ONVO乐道汽车”生产车辆。

蔚来告诉路透社，第三家工厂的建设已经开始，一班产能将达到10万辆。蔚来在一份声明中说，该扩张计划旨在满足对蔚来和ONVO品牌汽车不断增长的需求，并生产新推出的汽车。“我们现有工厂的产能不足以满足市场需求。蔚来不存在产能过剩的情况。”

当被问及F3工厂是否会扩大产能至60万辆汽车时，蔚来并未回应。

中国监管机构批准新的电动汽车生产线之际，正值欧美国家对中国电动汽车行业产能过剩表示担忧，批评人士把这归咎于政府补贴。

根据路透社，中国官员过去曾发出产能过剩警告，但北京方面今年4月表示，产能过剩的说法毫无根据，中国的电动汽车生产体系只是更具竞争力。