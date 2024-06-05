中国计划2027年建立碳足迹管理体系

中国官方宣布，计划在2027年初步建立碳足迹管理体系，并在2030年出台约200种重点产品的碳足迹核算标准。

据中国生态环境部官网星期三（6月5日）消息，生态环境部、国家发展改革委等15部门近日联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》（以下简称《方案》），从产品碳足迹着手，完善国内规则、促进国际衔接，建立统一规范的碳足迹管理体系。

产品碳足迹是指产品的整个生命周期，包括从原材料的生产、运输、分销、使用到废弃等流程所产生的碳排放量总和，是衡量生产企业和产品绿色低碳水平的重要指标。

《方案》明确，在2027年初步建立碳足迹管理体系，并在2030完善该体系；目标在2027年制定出台约100种主要产品的碳足迹核算标准，也将在2030年升至200种。

根据《方案》，中国将优先发布煤炭、钢铁、天然气、锂电池和新能源汽车等产品的碳足迹核算标准。

据路透社报道，作为世界第一大碳排放国的中国计划将碳交易扩大到钢铁和水泥等行业，以抵御欧洲碳边境调整机制的影响。该机制将对高碳进口产品征收关税。

报道称，中国官员担心欧洲碳边境调整机制会不公平地惩罚中国出口商，并认为机制没有充分考虑到中国在减排方面所做的努力。

《方案》指出，中国将积极应对国际涉碳贸易政策，并加强与国际贸易相关方沟通对接，通过多边渠道加强产品碳足迹等重点问题对话磋商。