丁薛祥：推动国有资本和国有企业做强做优做大

在中国经济放缓之际，中国副总理丁薛祥在全国政协常委会召开的最新会议上说，要推动国有资本和国有企业做强做优做大，为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会。

据新华社报道，政协第十四届全国委员会常务委员会第七次会议星期二（6月4日）在北京开幕，围绕“构建高水平社会主义市场经济体制”协商议政。全国政协主席王沪宁主持开幕会，丁薛祥应邀出席会议并作报告。

王沪宁在主持讲话中表示，要学深悟透中共总书记习近平的经济思想，紧紧围绕构建高水平社会主义市场经济体制深入协商议政、积极建言献策，为推动以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

丁薛祥在报告中指出，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全局观念和系统思维谋划推进改革，构建高水平社会主义市场经济体制，为中国式现代化提供强大动力和重要保障。坚持和落实“两个毫不动摇”，推动国有资本和国有企业做强做优做大，为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会。

他说，要加快建设全国统一大市场，完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，建设高标准市场体系。更好发挥国家发展规划的战略导向作用，加强财政政策和货币政策协调配合，推动经济持续健康发展。更加主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放，培育国际经济合作和竞争新优势。

开幕会也听取了全国政协有关专门委员会关于开展“粤港澳紧密合作共同参与‘一带一路’建设”、“实施自由贸易试验区提升战略”等调研情况的报告。