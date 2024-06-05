比亚迪等九家中国车企获准在道路测试自驾技术

比亚迪、蔚来汽车等九家中国国内车企将获准在道路上测试自动驾驶技术。

中国工信部星期二（6月4日）在官网发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，宣布已批准一批车企在道路上测试自动驾驶技术。

获准的九家企业包括：比亚迪、蔚来汽车、长安汽车、广汽集团、上汽集团、北汽蓝谷麦格纳汽车、上汽红岩汽车、宇通客车、中国第一汽车公司。

这些企业的业务涵盖乘用车、货车、客车制造， 网约车公司等车队营运商也将参与测试。这些汽车制造商将可在获批城市的某些区域测试自动驾驶功能，包括北京、上海、广州和深圳等七个城市。

根据工信部及公安部、住房城乡建设部、交通运输部联合发布的文件，智能网联汽车准入和上路通行试点主要包括五个环节，分别是试点申报、产品准入试点、上路通行试点、试点暂停与退出、评估调整。

文件说明，目前车企进入试点只是完成试点申报阶段的遴选，并不代表具有自动驾驶功能的智能网联汽车取得准入许可或者允许上路通行。

中国去年11月公布全国性计划的指导方针，开始接受寻求大规模推出自驾车辆公司的申请。在该计划中，测试车辆的司机无需操作方向盘，而汽车制造商和网约车队营运商将负起安全责任。

中国工业和信息化部装备工业发展中心副主任刘法旺说，驾驶自动化分级共有L0到L5六个等级，其中L0到L2属于驾驶辅助，目前进行准入试点的是拥有L3和L4功能的车辆。

L0至L2是辅助驾驶，驾驶员依然需要手握方向盘操控汽车，而L3和L4这两个级别则超越辅助驾驶阶段，汽车能够在有限的人工干预下依据信息自行作出判断。

目前包括华为和小鹏在内，至少10家汽车制造商和供应商已经在中国提供二级自动驾驶功能。

路透社曾报道，特斯拉准备在今年内向中国用户提供“全自动辅助驾驶”（FSD）系统。 FSD属二级自驾技术，不过特斯拉执行长马斯克说，未来会有更多的全自驾汽车问世。