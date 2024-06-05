河南一剧组在加护病房拍短剧让患者家属小声点哭

网传中国河南一剧组在加护病房拍短剧时要求患者家属小声点哭。当地卫健委称，已经督促医院向患者家属道歉，但并没有见到该名患者家属。

综合上观新闻与读特新闻报道，上传视频的余姓男子星期一（6月3日）说，事件发生在5月31日，地点为河南省郑州新郑市华信民生医院重症监护室门口。

网传视频显示，在医院的加护病房区域不远处，疑似剧组的工作人员架起一盏巨大的补光灯，对准一张病床进行照明，旁边还有部分摄像设备，剧组的布景设置占据了通道的一半空间。

事发当天，余姓男子的母亲在加护病房内进行抢救，他姐姐在旁边哭泣，视频中的剧组则在加护病房附近拍摄。

余姓男子在评论区说：“我姐姐在哭，他们让我们声音小点，不要影响他们拍段子，可他们是演的啊。”

他也称，事发至今，医院方始终没有人跟他沟通过，他也未得到相关方的公开道歉。

相关话题也登上微博热搜，有网民质疑“为什么他们能在医院内拍摄”，也有人吐槽“太过分了”“占用医院的地方还要求患者家属小声点”。

青木影视的相关工作人员6月3日上午找到了向余姓男子道歉。但向余姓男子称，希望公司以视频的形式，公开向自己一家人道歉，而不是私下向他个人道歉。

新郑市卫生健康委员会宣传部的工作人员称，已经督促医院向余姓男子道歉，但没有见到余姓男子。

对此，余姓男子说，此前确实有人通过电话与他取得联系，然而当时他母亲病情危急，他无暇顾及此事，对方并未表明自己到底是医院工作人员或者是谁，此后也未有医院工作人员与他联系。

公开信息显示，河南华信民生医院隶属于河南华信民生健康产业集团有限公司，是中原华信控股集团投资控股的，从事医疗、投资、管理、咨询的多元化集团。

另外，河南青木影视传媒有限公司成立于2018年6月，注册资本为200万（人民币，约37.93万）。