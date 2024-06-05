大陆军舰据报首次在台海中线以东监控土耳其军舰

台湾媒体报道，中国大陆解放军首次在台海中线以东监控航经台海的土耳其军舰，被认为是向国际进一步宣示台湾海峡的主权，并限缩台湾的海域管制范围。

综合台湾菱传媒、中国时报和TVBS新闻网报道，有海钓渔民日前发现，土耳其海军阿达级 （Ada-class）反潜护卫舰由南往北通过台湾海峡，并在台海中线以东航行。

随后，大陆解放军立即派出052D型“丽水号”（舷号157）导弹驱逐舰，一改过去在台海中线以西的监控模式，在中线以东海域监控，这也是解放军首度派舰在台海中线以东监控外来军舰。

根据消息指出，该土耳其军舰在大陆军舰的监控下一路往北后，疑似又绕到台湾东部海域，在距离台湾本岛80海里（148公里）处南下航行。

报道称，大陆军舰在台海中线以东监控的举动，是再次向国际宣示台湾海峡主权，并限缩台湾对台海的管制范围。

中国大陆解放军东部战区5月23日至24日在台海周边举行大规模军演时，曾把台湾东部海域列入演习范围，包括在台东外海进行挂实弹模拟打击；中国大陆福建海警后来更首次公开在台东外海演练。

大陆官媒当时称，此举意味着大陆海警对台湾本岛明确执法权的开始。

大陆军事专家张弛更称，在台湾东部进行演练，是为了阻断三条线：阻断台湾能源进口的生命线、台独人士的逃跑线、美国等伙伴提供援助的支援线。

台湾国安局长蔡明彦5月29日前往立院报告时称，大陆军队连续三年对台实施环台军演，“联合利剑-2024A”军演更精细筹谋武力攻台架构，包括公布九个演习区，抵近台24海里活动、首度以海警编队在台本、外岛周边水域演练“执法巡查”等，意在形塑台海“内海化”。