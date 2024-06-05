江绵恒卸任上海科技大学校长

已故中共前总书记江泽民的长子江绵恒卸下任职10年的上海科技大学校长一职，转任该校的校务委员会主任。

上海科技大学官网星期三（6月5日）公布江绵恒写的《致上海科技大学师生员工的一封信》。江绵恒说，写这封信的目的是向大家通报，他不再担任上海科技大学校长一职，因为他已经完成了两届校长的任期，并在几年前就加入了“70后”（70岁以上）群体。

江绵恒在信中说，封东来已获上海市政府任命，成为上海科技大学下一任校长，并列出封东来的背景，包括美国斯坦福大学2001年博士、中国科学院2021年院士等。

江绵恒表示，虽然把重任交给了新一任校长，但他并没有完全解脱。他写道：“我被上级领导任命为新一届上海科技大学校务委员会主任。我没有拒绝这份工作的唯一原因：我热爱上海科技大学！我期待着与尊敬的各位校务委员会委员共同努力，根据学校章程的要求，继续为上海科技大学的发展贡献绵薄之力，持之以恒。”

上海科技大学官网的“校领导”栏目显示，封东来已出任上海科技大学校长。

江绵恒今年73岁，他在2014年担任上海科技大学校长。在此之前，他曾任上海冶金所所长、中国科学院副院长、中科院上海分院院长等职。

江绵恒的父亲、中共前总书记江泽民因患白血病合并多脏器功能衰竭，于2022年11月30日在上海逝世，享年96岁。