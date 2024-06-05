港官员解释公务员加薪少：须顾及政府财政能力

香港公布公务员统一加薪3%，幅度低于调薪指标，被多个公务员工会批评相关加幅损士气。对此，香港官员解释称，加幅需要顾及政府的财政能力。

综合“香港01”和《星岛日报》星期三（6月5日）报道，香港公务员事务局局长杨何蓓茵在电台节目《千禧年代》中说，调薪要顾及政府的财政状况，成本超越财政能力不是明智做法。

她说，去年港府财政赤字录得1002亿港元（下同，172.87亿新元），未来也会面对赤字，所以要审慎理财原则。

关于高、中、低层建议划一加薪3%，她解释，主要考虑是整个薪酬调整机制，行会必须考虑六大因素，包括经济增长、生活费用、政府财政、薪酬趋势净指标、职方期望以及公务员士气。

香港公务员总工会主席冯传宗在同一节目中直言，划一加薪不是绝对公平，认为低层公务员的加幅已持续两三年非跟调薪净指标，过去三年已与私人市场拉开4至5%，外界见到可能会因而有却步。

华员会秘书长蔡冠龙说，绝大部份基层公务员的顶薪点都只是2万元，即使加薪5.47%，都只涉及数百元，认为当局不应纯粹因财赤而压低薪酬加幅。

杨何蓓茵说，过去31年有18年低层公务员加幅都会跟从中层公务员的安排，累计比只跟公务员调薪净指标加薪多了15%，因此即使今次低层公务员的加幅与公务员调薪净指标相差较远，但与私营机构的薪水相比不会相差太多。

被问到会否影响招聘，杨何蓓茵回应称，近年港府在空缺招聘上已加大力道，相信年中或年底空缺率会有改善。