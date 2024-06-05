台前副防长：大陆围台军演只是威慑武吓的心理战

中国大陆军方上个月展开为期两天的围台军演，台湾前国防部副部长、国民党立法委员陈永康对此表示，大陆军演出动的船只有显示位置，没有实弹，也没有对台干扰，证明军演只是对台威慑武吓的心理战。

综合中时新闻网和ETtoday新闻云报道，国民党智库国政基金会星期三（6月5日）举行诺曼第登陆80周年省思国家安全记者会。

国民党主席朱立伦致词时说，国安责任属于全民，不分朝野，民进党不肯负责，国民党还是要负起责任，从提出国家安全战略法、兵推再到反登陆等保卫台湾议题，都是为了台湾好，希望民进党不要再抹红在野党，民进党当局应虚心以对，用具体行动捍卫台湾。

身为国政基金会国安组召集人的陈永康在会上分析，在近日大陆围台军演中，其船只有显示位置，没有实弹，也没有对台干扰，国际民航航线也未受影响，证明此次演习只是对台威慑武吓的心理战。他说，目前大陆军演是以宣传为主，秀肌肉制造压力，并非实际演练攻台。

陈永康指出，如果未来大陆军方发起登陆犯台，台湾必须在24至48小时内恢复电网、能源、医疗体系、粮食、血浆、路上交通、海上交通、电力供应等，如果无法恢复，社会坚韧性就会崩盘，到时候无需再问台军能打几天，有多大的战力。

陈永康认为，中国大陆对台是用不对称的手法，包括威慑武吓、磁吸利诱、美中角力、竞合施压、国际孤立等，军演只是小环节，台湾不能只以军演来判断大陆武力犯台的施压方法。

台湾总统赖清德5月20日宣誓就职后，中国大陆解放军东部战区5月23日宣布在台湾及金门、马祖周边开展为期两天的“联合利剑—2024A”演习，对赖清德在就职演说中的“两国论”做出强硬回应。