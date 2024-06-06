乌克兰副外长呼吁中国出席瑞士和平会议

乌克兰第一副外长瑟比加（Andriy Sybiha）在北京与中国副外长孙卫东会面时，呼吁中方出席即将在瑞士举行的乌克兰和平峰会。

据法新社报道，乌克兰外交部星期三（6月5日）发声明说，瑟比加当天在北京与孙卫东举行中乌外交部磋商。

声明说，乌克兰方面呼吁中方出席乌克兰和平峰会，并形容这将是一个“为实现乌克兰公正和持久和平做出实际贡献的好机会”。

声明指出：“正如双方所指出的，相互尊重主权和领土完整是乌中双边关系的基础。”

乌克兰的声明没有公布孙卫东的回应。据中国外交部公布的新闻稿，孙卫东称：“中方愿同乌方一道，落实好两国元首重要共识，弘扬相互尊重、真诚相待的优良传统，始终着眼两国人民的根本和长远利益，推进各领域交流合作，维护好、发展好中乌关系。”

瑞士将于6月15日举办为期两天的乌克兰和平峰会，乌克兰希望借由此次峰会赢得国际社会对乌克兰和平蓝图的支持，俄罗斯不在受邀之列。

乌克兰总统泽连斯基5月26日在哈尔科夫呼吁中美领导人出席，但中国外交部发言人毛宁5月31日说，中国“难以出席会议”，已向有关方面通报了考虑和关切。

中共政治局委员、中国外长王毅星期二（6月4日）也称，乌克兰危机现在仍不具备和谈的条件，并称中国重视瑞士为筹备全球和平峰会所做工作，但当今世界各种会议很多，“能否参加，怎么参加，中方将根据自身立场自主决定”，继续暗示北京将缺席。

法新社称，尽管北京方面坚称自己在乌克兰战争中是中立的一方，但中国与俄罗斯的战略伙伴关系引来西方尖锐的批评。

泽连斯基上星期天（6月2日）在新加坡出席香格里拉对话期间，暗示中国外交官正向第三国施压，试图阻止它们参加在瑞士举行的和平峰会。毛宁隔天回应称，完全不存在中方向其他国家施压的情况，并重申中方的立场公平公正，不针对任何一方。