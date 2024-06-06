山东省政协原副主席孙述涛被判无期

中国山东省政协原副主席孙述涛受贿逾1.29亿元（人民币，下同，2397万新元），被判无期徒刑。

据央视新闻客户端报道，山西省大同市中级人民法院星期三（6月5日）公开宣判孙述涛受贿一案，以受贿罪判处孙述涛无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对查封、扣押、冻结在案的受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。

孙述涛被指在2001年至2023年，利用担任山东省委组织部副部长，山东省威海市委副书记、市长，威海市委书记，山东省济南市委副书记、市长，山东省政协党组成员、副主席等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业经营、项目承揽和职务调整等事项上提供帮助，非法收受财物共计1.29亿余元。

法院认为，孙述涛的行为构成受贿罪，受贿数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失。鉴于孙述涛大部分受贿系未遂，归案后如实供述自己罪行，主动交代监察机关尚未掌握的大部分受贿事实，认罪悔罪，积极退赃，犯罪所得财物及其孳息已全部查扣到案，对其依法可予从轻处罚，法庭遂作出上述判决。

公开资料显示，今年59岁的孙述涛曾任菏泽市副市长，山东省委组织部副部长等职；2008年出任威海市委副书记、市长，2011年12月升任威海市委书记。

2018年1月，孙述涛当选山东省副省长，同年5月调任济南市委副书记、代市长，次月去代转正。2022年3月，孙述涛转任山东省政协党组成员，并在2023年1月的省政协换届中当选山东省政协副主席。

中国官方2023年3月通报孙述涛涉嫌严重违纪违法被查，同年10月公告他被开除中共党籍和公职。

当时的官方通报指出，孙述涛长期欺骗组织，对抗组织审查；利用职权为亲属经营活动谋利，大搞权色、钱色交易。通报还称，孙述涛的政绩观扭曲，为谋求个人进步搞经济数据造假；既想当官，又想发财，大搞权钱交易等。