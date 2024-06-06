碧桂园5月销售额暴跌逾七成 拟出售长鑫存储股份

中国房企碧桂园5月份合同销售额同比暴跌超七成，显示中国官方的稳楼市政策难以让碧桂园摆脱困境。碧桂园正考虑出售长鑫存储部分股份缓解资金流紧张。

综合彭博社、澎湃新闻等报道，碧桂园星期三（6月5日）发公告显示，5月单月共实现归属本公司股东权益的合同销售金额42.9亿元（人民币，下同，7.97亿新元），同比暴跌76%；股东权益销售面积44万平方米，同比下滑80.53%。

与4月份合同销售额同比暴跌83%相比，5月份的跌幅有所放缓，显示市场有改善趋势，但仍处于至少七年来的第三低水平。

碧桂园公布今年前五个月，碧桂园实现归属本公司股东权益的合同销售金额216.5亿元，较上年同期的1127.6亿元下降80.8%；归属股东权益的合同销售建筑面积225.1万平方米，同比下降84.39%。

销售低迷可能会加剧碧桂园的资金紧张状况。碧桂园今年3月意外宣布，由于行业持续波动，公司面临的经营环境日趋复杂，需要收集更多信息以作出合适的会计估计及判断，因而推迟发布2023年年度财报。

中国政府上月宣布迄今为止最强力的楼市纾困计划，以遏制该行业持续三年的低迷。碧桂园总部所在的广州是响应号召放松房贷最低首付款和抵押贷款要求的城市之一。

不过，彭博行业地产分析师在一份报告中写道，放松大型城市的购房要求可能无法帮助碧桂园，因为这将住房需求从低线城市转移到较大城市。但长期以来，碧桂园一直坚持瞄准较小城市，较少涉足一线和二线城市。

为了缓解资金流紧张，彭博社引述知情人士报道称，碧桂园正寻求出售持有的长鑫存储技术有限公司股份，筹资约20亿元。

碧桂园内部人士向澎湃新闻证实上述消息，并说公司致力于探索各种策略以优化资产负债结构，包括对资产组合的审慎评估和潜在的资产处置机会。

据天眼查数据，碧桂园通过佛山市南海区汇碧五号股权投资合伙企业持有长鑫科技集团股份1.6805%的股份，后者持有长鑫存储100%的股权。