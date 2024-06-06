传国民党内斗争党主席 朱立伦：媒体名嘴无风起浪

台湾在野的国民党传出各势力有意争夺党主席位子，国民党主席朱立伦批评一些媒体、名嘴无风起浪，对当事人造成困扰。

综合台湾《信传媒》《联合报》等报道，国民党党主席即将于2025年改选，但近日传出党内至少有三方势力有意争夺党主席，包括新北市长侯友宜、前台大校长管中闵和前台北县长周锡玮，朱立伦据传也有意争取连任。

还有消息称，国民党籍立法院长韩国瑜为了推举周锡玮，与台中市长卢秀燕、立法院副院长江启臣结盟。但韩国瑜办公室星期二（6月4日）深夜已发声明驳斥，强调未曾经手或干涉任何党务。

被认为动作频频的侯友宜受访时也没有正面回应，仅说眼前最重要工作是把新北市的大小建设做好，他也会结合国民党籍议员以及县市首长们，大家团结一起面对党的挑战。

朱立伦星期三（5日）出席座谈会前受访时说，这一任的党主席任期是明年10月，明年这个时候再来讨论都绰绰有余，但有些人通过媒体制造新闻，或一些名嘴无风起浪，都在制造当事者的困扰，尤其是韩国瑜，“也真的是造成他（韩国瑜）很大的困扰”。

朱立伦强调，无论是侯友宜或卢秀燕，他们现阶段都在努力拼市政，“为什么要制造这些谣言、制造这些困扰？”

他说，很多人试图造成国民党内部的纷争或对立，“想一想这是谁在造谣生事，谁希望从中获得最大的利益？”

针对有名嘴称朱立伦为了争取连任党魁，需要国民党立法院党团总召傅崐萁支持，因此对傅崐萁带领党团的风格争议只能“隐忍”处理，朱立伦称，这是标准的造谣，自己一直在隐忍一些每天造谣的媒体与名嘴，每天制造谣言要让国民党乱。

朱立伦重申这些都是无意义的事，绝对不是台湾民主之福。他也呼吁党内团结，好好把民众关心的议题做好。