刘建超：泛安全化恐引发新冲突对抗 使世界笼罩战争阴云

中共中央对外联络部部长刘建超说，“泛安全化”追求绝对安全，不但不能解决自身安全关切，还会引发新的冲突对抗，使世界笼罩上新的战争阴云。

据“中联部新闻办”微信公众号消息，刘建超星期三（6月5日）在第三届万寿国际安全研讨会上发表主旨演讲时说，当前百年变局加速演进，国际形势变乱交织，传统与非传统安全威胁叠加，人工智能、气候变化、太空极地等带来潜在挑战。

他不点名批评一些国家以应对安全风险和挑战为由，泛化安全概念、模糊安全边界、渲染安全威胁，打地缘博弈的“小算盘”，搞封闭排他的“小圈子”，进一步激化全球安全复杂紧张态势。

刘建超认为，“泛安全化”泛化滥用安全概念，不仅无益于化解安全风险挑战，还会让矛盾更为尖锐突出，给国际和平稳定带来更多不稳定因素。

他强调，“泛安全化”执着追求绝对安全，不但不能解决自己的安全关切，还会引发新的冲突对抗，让自己和世界更加不安全；还会损害发展中国家的发展权益，降低全球发展的安全性和全球安全的可持续性，加剧全球安全困境，严重破坏国际安全秩序，更使世界笼罩新的战争阴云。

刘建超呼吁树立共同安全的理念，尊重每一个国家的核心利益，照顾每一个国家的合理安全关切；以开明、开放的态度对待一切有利于和平与发展的倡议；坚持伙伴而非对手的定位，坚持合作而非竞争的关系，最大限度汇聚促进国际安全的合力；坚持对话协商的途径，在协商一致基础上找到兼顾各方利益的切实可行方案。

他重申，中国的发展离不开世界和平，以中国式现代化推进民族复兴、强国建设的伟业，更需要一个和平稳定外部环境。

由中国人民争取和平与裁军协会主办的第三届万寿国际安全研讨会星期三在北京开幕，主题为“泛安全化的世界：怎么看？怎么办？”。新加坡前外长杨荣文等来自20多个国家和国际组织的60余名国际安全问题专家参会。