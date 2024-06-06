“首席翻译”张璐履新中国人民外交学会副秘书长

多次亮相中国总理中外记者会的“首席翻译”张璐，已履新中国人民外交学会副秘书长。

据外交学会官网消息，5月26日至30日，由外交学会和德国“环球之桥”协会共同举办的第九届中德青年领导者会议在浙江杭州成功举行。消息称，外交学会副秘书长张璐率团出席会议。

上述消息显示，此前担任外交部翻译司副司长的张璐现已履新外交学会副秘书长。

公开资料显示，47岁的张璐是外交学院国际法系1996级学生，曾在伦敦一所大学学习外交学专业，并获得硕士学位。她曾任外交部翻译室英文处副处长、翻译司西葡语处处长等职，于2021年4月任外交部翻译司副司长。

张璐此番履新的中国人民外交学会成立于1949年12月15日，是专门从事人民外交、公共外交工作的人民团体。

张璐是前国家主席胡锦涛、前总理温家宝的首席翻译，后来多次在温家宝、李克强的记者会上担纲翻译。2011年，张璐因在两会记者会上流利翻译温家宝引用的《离骚》名句“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔”走红网络。

央广网2015年报道介绍，张璐在谈到如何给总理做翻译时说，给领导人当翻译，首先要有较高的政治敏感。“翻译时要保持对原文的忠实，做到如实翻译。”“大家对我在翻译总理古诗词时的表现给予了肯定。其实，古诗词翻译并不是我的强项，哪怕能再多给我一秒钟时间，我都能翻译得更加准确。”