拜登保台态度不稳定？台防长：首要提升自我防卫能力

针对美国总统拜登再表态不排除用美国武力护台，被认为态度似乎没先前稳定，台湾新任防长顾立雄称，拜登表态彰显的是台湾的重要性，而台湾首要的是提升自我防卫能力。

拜登接受《时代杂志》专访时说，如果中国大陆武力攻打台湾，不排除动用美国武力应对。台湾学者认为，拜登已多次公开说会防卫台湾，但如果被解读成美国会来帮台湾打解放军就有点过头，拜登的说法仍在美国的战略模糊范围之内。

综合三立新闻网、ETtoday新闻云等台媒报道，顾立雄星期四（6月6日）受邀到立法院外交及国防委员会报告业务并备询前，有媒体问及拜登的表态似乎没有先前几次稳定，可能将遵循乌克兰模式只给台湾武器，顾立雄说，拜登的谈话从过去的脉络来看，是在彰显台湾重要性，认为台海和平稳定是全球安全与繁荣不可或缺的要素。

他强调，“我们首要的还是强化自我防卫能力，加入美国印太战略所谓形成有效吓阻的一环”，这是国防部的重点，强化台湾自我防卫的决心。

针对台美国防产业论坛星期四在台湾举行，台方是否将采购新武器，顾立雄说，台美国防产业是民间产业论坛，是民间交流，“这跟（国防）部里面军购都没有关系”。

至于有无接到美国在台协会（AIT）的电话，顾立雄说，没有接到AIT电话，他也只是在说明台美之间军事的合作，“我想很多部分是只能做不能说”。

此外，针对陆委会呼吁为了应对中国大陆拼图式完成M503航路开通，制定及推动“军用航空法”已刻不容缓，顾立雄说，“军用航空法”目前还在审议中，因为还牵涉到一些议题有待跨部会讨论，所以还未有最后定论。

顾立雄星期四将赴立法院进行上任防长以来第一次业务报告。公开资料显示，今年66岁的顾立雄曾担任国安会秘书长等职务，没有军事背景的他将是台湾史上第七位文人国防部长。