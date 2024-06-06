美国将对台出售3亿美元F-16战机零件

美国国防安全合作署宣布，将对台湾出售价值3亿美元（4亿新元）的F-16战机备用和修理零件等相关军事设备。

美国国防安全合作署（DSCA）在美东时间星期三（6月5日）发布新闻稿称，美国国务院已批准两笔军售案，DSCA当天将就此事通知美国国会。

新闻稿指出，驻美国台北经济文化代表处请求购买F-16战机的标准备用和修理零件、组件、消耗品和配件，以及美国政府和承包商提供的工程、技术、物流及其他相关服务，预估成本约2.2亿美元。

代表处同时也请求购买F-16战机的非标准备用和修理零件、组件、消耗品和配件，以及美国政府和承包商提供的工程、技术、物流及其他相关服务，预估成本约8000万美元。

新闻稿称，美国国务院批准的这两笔军售案，将支持台湾继续努力推动军队现代化，以维持可靠的防御能力，同时有助台湾维持F-16战机机队的作战状态，提高台湾应对当前及未来威胁的能力。

新闻稿指出，这两笔军售案符合美国的国家、经济及安全利益，也将有助改善台湾安全，维持区域政治稳定、军事力量平衡及经济进步。新闻稿也称，此次军售案和美国对台湾的支持不会改变区域的军事平衡。

据台湾媒体统计，这是美国总统拜登2021年上任后的第14次对台军售。

台湾国防部星期四（6月6日）发布新闻稿称，美国政府就空军F-16型机全妥善“通用”和“专用”航材零附件、总额3亿美元对台军售案，进行“知会国会”程序，可望在一个月后正式生效。

台湾国防部称，面对中国大陆企图以灰色地带常态化侵扰方式，压迫台湾海空域训练空间与反应时间，并限缩台湾自卫反制权利，此次美国同意供售之航材零附件品项，将有助于维持台湾空军战机装备妥善与消耗补充，满足防卫作战与战备训练需求，以确保台湾传统战力之不坠。

台湾国防部说，台海的稳定需要两岸双方共同维护，台湾已释出最大善意，然而军事威吓无助于区域和平，并吁请中国大陆停止对台各种不理性行为。美国基于“台湾关系法”与“六项保证”，持续协助台湾维持足够之自我防卫能力，是维持区域稳定的基础，台湾国防部对美方军售决定，表示诚挚感谢。