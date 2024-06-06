贵州官方通报女企业家被训诫原因：雇人偷拍恐吓向政府施压

中国企业家马艺珈伊据报讨债未果反被控寻衅滋事罪后，官方星期四（6月6日）通报，为向地方政府施压以实现诉求，马艺珈伊雇人尾随偷拍，并邮寄有威胁性质的信件，因而被训诫。

马艺珈伊为贵州一名女民营企业家，据报为黔西的六盘水市承建10个政府项目后，被拖欠工程款高达2亿2000万元（人民币，下同，4200万新元），讨债未果反被控寻衅滋事罪并被捕，引发舆论质疑地方政府“以刑化债”。

面对舆论压力，贵州官方2月28日通报已成立调查组审查案件，承诺对侵害民营企业家利益行为严肃追责问责。

贵州省联合调查组6月6日在“贵州发布”微信公众号通报，中共贵州省委成立了由省人民检察院牵头、省有关部门组成的联合调查组，进行全面调查。

通报称，因马某某伊与六盘水市水城区项目业主方存在债务纠纷，为向区政府施压以实现诉求，2022年10月至11月，2023年9月至10月，经代理律师唐某、代理人侯某涛先后提议并商马某某伊同意，雇佣耿某东、方某兵等人采取蹲守、尾随、偷拍偷录、GPS定位器跟踪等手段，实施非法获取公民个人信息，并邮寄带有威胁性质信件等行为，侵犯了公民个人隐私和生活安宁。

通报续称，马某某伊、唐某、侯某涛、耿某东、方某兵五人已构成侵犯公民个人信息罪，但考虑到其犯罪情节轻微，到案后均认罪悔罪，可不予刑罚处罚，决定对五人作相对不起诉处理。

调查组也说，马某某伊、侯某涛、唐某伙同屈某东等10人实施寻衅滋事等扰乱社会管理秩序的违法行为，情节显著轻微，可不以犯罪论处，决定对屈某东等10人作法定不起诉处理。

检察机关6月6日向上述人员公开宣布了不起诉处理决定，并对马某某伊、唐某、侯某涛、耿某东、方某兵等五人进行了训诫，对屈某东等10人进行了批评教育。通报称，上述人员均表示悔罪悔过。

联合调查组也委托第三方会计师事务所，对涉案相关债权债务情况进行了专项审核。通报称，马某某伊承建的10个项目中，已经法院审判、仲裁裁决确认或者双方达成一致的有七个项目，应付工程款11877.45万元，项目业主方于案发前已支付8821.1万元，欠付的3056.35万元已于2024年5月17日支付完毕。

至于另外三个停建未完工项目，调查组通报，因项目管理混乱，项目所完成工程量短期难以准确核算，项目业主方已于案发前支付工程款5549.34万元，相关纠纷仍处在民事诉讼程序依法审理之中。

联合调查组说，贵州将大力加强法治化营商环境建设，大力推动严格执法、公正司法，依法平等保护各类经营主体的合法权益，依法打击侵害各类经营主体合法权益的行为，更好运用法治力量服务经济社会高质量发展。