台立院改革修法复议恐难通过 民进党吁蓝委起义来归

台湾行政院星期四（6月6日）早突然将三读通过的立法院职权修法复议案列入院会讨论，但民进党未能掌握立法院多数优势，复议案恐怕难以通过。民进党呼吁国民党立委“起义来归”，就“差六席而已”。

综合台湾《中国时报》和ETtoday新闻云报道，民进党立法院党团总召柯建铭星期四召开记者会说，行政院是宪政机关，立法院也是宪政机关，宪政机关都要维持宪政秩序，违宪扩权的法案行政院一定会复议，复议不成功再提释宪，维护宪政的态度必须展现出来。

他强调，等到总统公告以后，民进党团一定提释宪。

柯建铭称，现在国民党出现逃命潮，因为民间推动罢免声响，人人自危，“赶快起义来归、赞成复议，只要六票就够了，看谁要当历史英雄”。

民进党干事长吴思瑶也说：“我们虽然只有51席，但是我们有无限多的隐形席次，我们有N席，N等无限大的隐形席次。”

她呼吁所有公民朋友发挥影响力，通过民意对国民党、民众党立委施以更大压力，这才是他们害怕的力量。

台湾立法院星期三将三读通过的“立法院职权行使法部分条文”和“中华民国刑法增订第5章之1章名及第141条之1条文”两案送至行政院。台湾行政院长卓荣泰随即指示政务委员林明昕尽速邀请学者专家，详细审视、讨论条文，并研议是否依照宪法程序提出救济。

宪法增修条文规定，条文送达行政院10天内要移请立法院复议，立法院应于复议案送达15天内作成决议，逾期未议决者，原决议失效；复议时，如经全体立法委员二分之一以上决议维持原案，行政院长应接受决议。

这意味着，只要蓝白立委联手，复议案就不会通过，法案就能维持原议。

根据三读通过的《立法院职权行使法修正草案》，被质询人若有“藐视国会”行为，如反质询，或拒绝答复、提供资料等，可处2万元（新台币，下同，834新元）以上20万元以下罚锾；行使调查权部分，立法院也得要求政府或社会相关人员提供资料，拒绝、拖延或隐匿者，经立法院会决议可处最高10万元罚锾。

法案还要求总统常态化赴立法院进行国情报告，对于立委进行口头提问时，总统应依序即时回答。