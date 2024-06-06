台防长：大陆军队进入12海里海空域 台军可行使自卫权

台湾新任防长顾立雄说，台湾没有发第一击的问题，只会行使自卫权。只要中国大陆军队攻击台湾在航机舰设施、或攻击本外离岛、进入台湾12海里（22.22公里）海空域，台军就可行使自卫权依比例反击。

综合台湾ETtoday新闻云和三立新闻网报道，台湾立法院外交及国防委员会星期四（6月6日）邀请顾立雄报告业务概况并备询，这是顾立雄上任防长后首次列席立法院外交及国防委员会。

针对国民党立委黄仁问及“第一击”与自卫权的定义，顾立雄说，联合国宪章定义的自卫权规定是，当遭受武装攻击或威胁的时候，被攻击方享有合乎比例的自我防卫权力。

顾立雄指出，台军对自卫权行使的定义是，当大陆军队攻击台湾在航机舰设施，或是攻击台湾本外离岛，及任何飞航实体未经许可进入台湾12海里海空域，就可下令台军行使自卫权，依比例进行自卫反击。

顾立雄在回应国民党立委马文君时也强调：“我们没有第一击，只有自卫权的行使。”

针对国民党立委王鸿薇提问，中国大陆近日开展“联合利剑-2024A”围台军演，台湾军方何时得知此消息，军方评估今年内会否出现后续的“B、C、D”军演，顾立雄称，他无法对外说明军方何时得知大陆军演，但会针对征候等迹象去预判。台军能掌握大陆军队动态，不排除大陆军队后续将开展更多军演。

台湾前防长邱国正今年3月曾说，台军已改变“第一击”的界定，过去是指开枪开炮，如今无论海空实体逾越界限，就等于发出第一击，台湾有权作出反制。

“第一击”通常是发动战争的起点，尤其是两军对峙时擦枪走火的第一枪。为了避免局势升级为战争，台湾向来对开第一枪、第一炮或第一弹都有严谨规定。自从1996年台海导弹危机以来，每当有战争疑虑时，就会把开火权责提升到国防部长的层级来决定。