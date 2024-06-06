亿万富翁墨比尔斯：香港需要自我革新才能繁荣发展

被誉为“新兴市场教父”的亿万富翁纽约基金经理人墨比尔斯说，香港需要与时俱进、自我革新，并利用自身优势来保持竞争优势。

据彭博社星期四（6月6日）报道，墨比尔斯在一篇题为“香港：远未结束”（Hong Kong: Far from Over）的博文中说，在丢掉殖民地包袱的同时，香港必须重塑自我，更好地利用多年来积累的优势。“如果不与时俱进，就有可能被时代抛弃。”

墨比尔斯说，最近访问香港时，他对围绕香港的悲观情绪感到惊讶，并称他认为香港商业环境的“基本精神”仍然“非常活跃”。

莫比斯将香港比作一只被低估的股票。他说，从投资的角度来看，“永远不要抹杀任何城市或国家的潜力”，没有一个市场是“真正出局的”。

他称，中美在科技和人工智能领域的竞争日益激烈，香港可以在这一领域发挥优势。

墨比尔斯说，中国能否在持续的科技竞赛中超越美国，目前尚无定论。“与此同时，我相信香港将通过拥抱科技和人工智能来配合中国的雄心勃勃的计划，并巩固其作为中国通往世界的桥梁的角色，从而大大受益。”

中国大陆和香港的官员都说香港的未来一片光明，但中国国务院港澳办主任夏宝龙4月说，香港要多用新思维、新办法、新路径解决面临的问题。彭博社报道称，这意味着北京方面认为香港需要重新思考自己的做法。

墨比尔斯是近期又一位对香港未来发展发表看法的重量级人物。有“中国大好友”之称的美国经济学家罗奇（Stephen Roach），在港媒《明报》星期二（6月4日）刊发的专访中再次坚持“香港玩完论”，同时指出香港的“一国两制”已变成更具“中国特色的两制”。